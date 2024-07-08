Нарушителей обращения с отходами в Подмосковье привлекли к ответственности

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли два постановления об административном наказании в отношении нарушителей правил обращения с отходами в городском округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Полицейские задержали двух граждан — одного в поселке Павловская Слобода, второго — в поселке Румянцево. Оба мужчины, управляя грузовым транспортом, сбросили отходы. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ведомство напоминает, что загрязнение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест накопления отходов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.