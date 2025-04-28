Народный напиток: эксперт рассказал о перспективах пивоварения в России

Глава комиссии по производству и обороту пивоваренной продукции «Опоры России» Алексей Небольсин заявил, что производство пива и сидров в России — это отдельный сегмент алкогольной отрасли, и он требует дополнительного регулирования, сообщает газета «Известия» .

«Пивовары хотят только одно: чтобы у них были четкие, понятные правила игры, вектор развития, и чтобы, наконец, государство признало, что пиво — это наш народный напиток, как и сидр, наш бывший яблочный квас», — сказал эксперт.

По его словам, в России наблюдается нехватка хмеля и пивоваренного ячменя, но одновременно существуют уникальные сорта пива, которые способны победить любых конкурентов на международном рынке.

Наша страна может стать одним из лидеров в сидроделии, как это было еще до Октябрьской революции, когда империя выпускала больше всех этого напитка, заключил Небольсин.