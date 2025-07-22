Народный артист выступил против навязывания музыки школьникам

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Газманов предложил обучать музыке в школе с учетом интересов детей

Олег Газманов высказался о необходимости модернизации школьной музыкальной программы, подчеркнув важность учёта предпочтений самих учащихся. По мнению артиста, современные российские исполнители создают достаточно качественного материала, достойного изучения в школах, сообщает ТАСС .

«Программа должна отражать не только воспитательные задачи, но и реальные интересы детей. У нас много достойных музыкантов: Сергей Трофимов, Shaman, Дмитрий Маликов. Их творчество может найти отклик у школьников», — подчеркнул артист.

Газманов убежден, что ключ к успешному обучению — в правильной подаче материала, а не в принудительном навязывании:

Артист также отметил важность воспитательного аспекта: выбор репертуара должен способствовать формированию у учащихся гражданских и нравственных ценностей.