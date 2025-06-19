Народные тропы в Балашихе обустроены на 40%

В Балашихе продолжаются работы по обустройству «народных троп». На сегодняшний день из запланированных к созданию пешеходных маршрутов сделано 40%, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Все «народные тропы», которые вошли в программу на этот год — обустраиваются по инициативе наших жителей. Они свяжут жилые районы с ключевыми объектами: школами, поликлиниками, остановками транспорта и магазинами. Благодаря этому путь до них станет короче, комфортнее и безопаснее», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Балашиха стала лидером по количеству запланированных «народных троп» в 2025 году — всего в округе их будет обустроено 39. С перечнем объектов можно ознакомиться на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Программа «Пешком» стартовал в Подмосковье в 2021 году. Ее основная задача — благоустройство пешеходных дорожек во дворах, а также создание и обустройство пешеходных маршрутов, уже протоптанных людьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.