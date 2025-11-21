Народная программа в Химках исполнена на 100%

Форум ВПП «Единая Россия» в Химках стал площадкой для определения партийных задач и целей на предстоящий выборный год. Одно из основных направлений работы партии — Народная программа. Об итогах ее реализации рассказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава города Елена Землякова.

«Более 14 тысяч наказов жителей, которые легли в основу программы в 2021 году, отработаны на 100%. Среди них — строительство надземного перехода вблизи ЖК „Солнечная система“ и „Две столицы“, благоустройство Химкинского лесопарка, капитальный ремонт двух корпусов Гимназии № 23, школы № 8 им. В. И. Матвеева, Химкинского родильного дома. Мы продолжаем воплощать в жизнь социально значимые проекты в сфере образования, спорта, здравоохранения», — отметила Елена Землякова.

Со своими докладами также выступили: депутат Государственной Думы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и заместитель директора МКБ «Искра» Александр Мазуров.

«С начала спецоперации вместе с жителями и предпринимателями было собрано и направлено на фронт более 600 тонн груза. Также проведена большая работ по увековечению памяти защитников — это и установка памятных досок на домах ветеранов, открытие памятника Защитникам Отечества, присвоение звания Почетных жителей участникам Великой Отечественной войны, установка бюста участника Великой Отечественной войны Василия Ивановича Матвеева», — дополнил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

В продолжение большой патриотической работы в городе глава Химок анонсировала запуск кампании «Нам есть кем и чем гордиться» — этот проект будет повествовать об уникальных, трудолюбивых людях, которые своими достижениями формируют успех, показывают бесконечную преданность городу и стране.

Напомним, в сентябре 2026 года состоятся выборы в Государственную, Московскую областную Думы и местный Совет депутатов. Как и прежде, пройдет предварительное голосование, во время которого будут определены кандидаты от партии «Единая Россия». Отдать свой голос в Химках смогут более 200 тысяч избирателей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.