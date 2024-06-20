Народная артистка СССР Маргарита Войтес умерла в Эстонии

Народная артистка СССР, оперная певица Маргарита Войтес скончалась в Эстонии. Ей было 87 лет, сообщает РБК .

Артистка родилась в семье инженера в Москве. Она росла в Новосибирске, а потом переехала в Эстонию, где получила среднее и высшее образование.

Войтес выступала также в Болгарии, Румынии, Германии, Канаде, Италии, Финляндии, Швейцарии и во многих других странах мира. Она была первой оперной певицей из Эстонии, которая спела в Большом театре и КЗ «Россия».

Она получила звание народной артистки СССР в 1979 году. С 1990 года Войтес не работала в театре, но выступала в качестве сольной исполнительницы.

Накануне стало известно о смерти сына знаменитого модельера Вячеслава Зайцева Егора. По предварительным данным, он умер от осложнений на фоне онкологии в больнице.