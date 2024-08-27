Наро-Фоминск стал одним из победителей конкурса исторических городов и поселений

Молодежная площадь в городском округе Наро-Фоминск стала одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Московская область по большей части состоит из малых городов. Основные принципы проектирования подобных населенных пунктов строятся на бережном отношении к истории. Более того, такие города уникальны тем, что их удобно обходить пешком, поэтому мы уделяем особое внимание благоустройству центральных площадей и улиц», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На площади планируется установить навес с колоннадой, который станет важным архитектурным элементом и обеспечит защиту от погодных условий. Кроме того, для проведения культурных мероприятий на открытом воздухе проектом предусмотрен амфитеатр.

Для тех, кто предпочитает спокойно проводить время, рядом с рощей и фонтаном будет создана зона тихого отдыха. Для семей с детьми предусмотрена детская площадка, которая обеспечит безопасное пространство для активного отдыха малышей.

На территории площади появится аллея любви, которая станет местом прогулок для влюбленных пар. Также запланировано строительство павильона под навесом и создание сада влюбленных — уютного пространства, где можно провести время наедине с природой и друг с другом. В рамках проекта также предусмотрена реконструкция фонтана.

Также на Молодежной площади появятся новые малые архитектурные формы и арт-объекты, которые добавят оригинальности и современности общему облику территории. Вся площадь будет вымощена тротуарной плиткой и деревянным настилом, что создаст комфортные условия для прогулок и отдыха.

На реализацию проекта выделили 96,7 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.