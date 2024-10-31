Нарколог: запреты и ограничения продажи алкоголя никогда не работали

Ограничения и запретительные меры, связанные с продажей спиртного, не приносят результатов, а только ухудшают ситуацию. Желающие выпить всегда найдут алкоголь, сообщил РИАМО врач-нарколог Василий Шуров.

«Президент очень четко высказался по поводу того, что «полицейские меры» вроде запретов, ограничений, повышений цен не работают. Нужно повышать культуру людей, развивать спорт, заниматься лечением людей и профилактикой. Но для этого всего нужны деньги, поэтому губернаторы решили предпринять такой шаг. Запреты не работают, мы это уже проходили», — рассказал Шуров.

Врач-нарколог считает, что из-за предложенных мер ограничения, а именно свободная продажа спиртного в выходные дни и в будни с 12:00 до 14:00, приведет к тому, что люди будут закупаться впрок и сильнее напиваться в нерабочие дни и праздники.

Он также предостерег, что ограничения и запреты подстегнут самогоноварение среди населения и увеличат количество контрафактного алкоголя.

По мнению Шурова, это приведет к росту заболеваемости и смертности среди населения.