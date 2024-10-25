Нарколог из Подмосковья рассказал, как алкоголь вымывает из организма витамины

«Человек, который выпивает, попадет в замкнутый круг. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к дефициту нужных для организма веществ. А их недостаток может усиливать тягу к алкоголю. Спиртные напитки разрушают запасы витаминов и полезных веществ и провоцируют развитие авитаминоза. Причем быстрее всего вымываются витамины группы В. Этот спектр витаминов отвечает за самые разные и важные функции в организме — от работы эндокринной и нервной систем до состояния кожи, ногтей, волос, сосудов. Кроме этого, быстро истощаются запасы магния. Необходимо знать, что недостаток витаминов группы В приводит к слабоумию», — рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Чтобы максимально напитать организм полезными веществами, необходимо придерживаться простых правил. Позаботиться о сбалансированном рационе, употреблять в пищу больше овощей и фруктов, причем сезонных. А если хотите пропить курс витаминов, то делать это стоит только по назначению врача. Стоит отказаться от курения и алкоголя, которые могут свести на нет все старания. Сейчас проходит неделя популяризации потребления овощей и фруктов.

Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения — расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.