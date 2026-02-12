Наравне с Госуслугами: эксперт спрогнозировал будущее мессенджера MAX

Мессенджер MAX вводится как добровольный дополнительный канал для кадрового документооборота наравне с Госуслугами и другими существующими способами. При этом законопроект не предполагает обязательного перевода всех работников, в том числе фрилансеров, на новую платформу, рассказал РИАМО IT-эксперт Юрий Гизатуллин.

MAX и электронный документооборот

Минтруд РФ подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, предусматривающий использование мессенджера MAX для электронного документооборота между работником и работодателем. К платформе потенциально смогут подключаться как информационные системы компаний, так и цифровая платформа «Работа в России».

По словам эксперта, на практике система интегрируется с информационными платформами работодателей (например, с 1С или корпоративной CRM) через API. Далее в MAX разворачивается вся коммуникация с сотрудником:

подача заявления на отпуск с подписанием неквалифицированной электронной подписью (по принципу кода из СМС);

отправка работодателем справок 2‑НДФЛ или приказов о премии — документы приходят в чат, заверенные простой ЭЦП;

заключение трудовых договоров дистанционными работниками прямо в MAX без визита в офис.

«По сути, то же самое сейчас можно делать через личный кабинет на Госуслугах, но будет еще проще и быстрее — не выходя из единственного мессенджера», — пояснил эксперт.

Преимущества системы

Первое — это скорость и удобство взаимодействия: все необходимые документы сосредоточены в одном месте, что избавляет пользователя от необходимости переключаться между разными порталами и приложениями.

«Во-вторых, документы, подписанные через MAX, будут иметь такую же силу, как бумажные или через Госуслуги. Бюрократия растворяется под натиском технологий», — уточнил эксперт.

Система обеспечивает прозрачность взаимодействия: вся переписка с работодателем сохраняется в едином пространстве, что будет полезным для обеих сторон в случае спорных ситуаций.

Недостатки платформы

Один из них — уязвимость из‑за зависимости от единой системы: в случае технических сбоев в работе MAX может приостановиться и кадровый документооборот, поэтому сохранение традиционных способов взаимодействия остается важным резервом. Другой проблемой может стать размытие границ между рабочим и личным пространством.

«Когда твой трудовой договор, заявления и рабочие чаты в одном мессенджере, то вы всегда „на связи“. Сотруднику сложнее психологически отключиться от рабочих задач», — отметил Гизатуллин.

Риски инициативы

Поскольку MAX является государственным проектом, крайне важно четко регламентировать права доступа к содержащимся в системе данным о трудовой деятельности и коммуникациях с работодателем — в противном случае возникает угроза излишнего контроля и слежки.

Следующий риск — безопасность. Любая централизованная система — лакомая цель для хакеров. Если взломают MAX, утекут не только переписки, но и персональные данные, документы, ЭЦП — база для создания «цифрового клона» любого человека, которую мошенники могут использовать в своих целях.

По мнению Гизатуллина, несмотря на то что на текущий момент использование MAX не является обязательным, массовый переход работодателей на эту платформу может фактически вынудить сотрудников ею пользоваться. Поэтому риск так называемой принудительной «добровольности» несомненно существует.

MAX — дополнительный канал взаимодействия

При этом законодательно MAX позиционируется исключительно как дополнительный канал взаимодействия, а не замена существующих механизмов. Работники по‑прежнему смогут получать документы через Госуслуги, пользоваться внутренними информационными системами своих компаний или оформлять бумаги в традиционном бумажном формате с ручной подписью.

Однако, по мнению эксперта, со временем альтернативные способы взаимодействия могут стать неактуальными. Как только работодателям станет удобнее работать через MAX, они начнут ненавязчиво рекомендовать сотрудникам установить приложение. Ситуация напоминает опыт внедрения Госуслуг: формально их использование не было обязательным, но на практике без них стало затруднительно решать многие повседневные задачи — от получения справок до записи к врачу или оформления пособий.

«Мой прогноз: к 2027 году MAX станет стандартом для общения и бизнеса, поскольку другие способы будут работать медленнее. И это нормальный процесс цифровизации: сначала „можно“, потом „удобно“, а потом „а как мы без этого жили?“. Ранее подобной критике подвергали и Госуслуги, а теперь — более современной системы цифрового государства нет ни в Европе, ни Америке. Уверен, что также будет и с MAX», — резюмировал эксперт.

