«Нам сказали, что тебя больше нет»: дочь Заворотнюк рассказала, как узнала о смерти мамы

Дочь Заворотнюк заявила, что узнала о смерти матери от других людей

Анна, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, заявила, что узнала о смерти мамы после звонка от других людей. В соцсетях девушка также опубликовала прощальный пост в память о матери, сообщает Life.ru .

В последние дни жизни Анна была рядом с родильницей. Двумя неделями ранее девушка прилетела из Дубая, когда у Заворотнюк начало ухудшаться состояние.

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. <…>Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой!» — написала Анна.

По словам девушки, она гордится, что является дочерью Анастасии Заворотнюк.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк скончалась прошедшей ночью, 30 мая. Артистка долгое время боролась с раком мозга.