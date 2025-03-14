Найти причину хейтвотчинга: как перестать потреблять раздражающий контент

Психолог: разобраться в себе и отказаться от хейтвотчинга поможет дневник чувств

Есть пять шагов, которые помогут отказаться от потребление вызывающего отрицательные эмоции контента — хейтвотчинга, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.

«Найдите причину, по которой наполняете свой душевный вакуум хейтвотчингом — проблемы в семье или на работе, сложности со здоровьем или личностный кризис. Займитесь тем, что вас на самом деле беспокоит. Во-вторых, проанализируйте, в чем вы нуждаетесь и чего не хватает для комфортного самоощущения — возможно, заботы и ласки, знаний и навыков, реализации своего потенциала», — сказала Игонина.

Она добавила, что разобраться в себе поможет дневник чувств: регулярно записывайте свои мысли и реакции на то, что вас задевает.

«В-третьих, выберите альтернативный способ улучшения эмоционального состояния — физкультура, медитации, хобби, путешествия, прогулки с собакой, психотерапия. В-четвертых, больше общайтесь. Чаще встречайтесь с родными и друзьями, обязательно заводите новые знакомства. Также приветствуется общение с животными», — отметила психолог.

Игонина подчеркнула, что еще надо стараться любить жизнь. Ощущать себя живым гораздо круче, когда вы радуетесь и веселитесь, а не завидуете или злитесь. Заполняйте свое настоящее интересными событиями, приятными мгновениями, увлечениями и счастьем.

«Хейтвотчинг может быть полезен в моменте — допустим, после изнурительного рабочего дня. Между тем, если постоянно погружаться в злопыхательство, обиды и негатив, это сулит депрессивные переживания, апатию и вечное недовольство всем и вся», — заключила специалист.