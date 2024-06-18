Найдено затонувшее в 1941-м году советское судно

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Участники экспедиции «Помни войну» обнаружили в Белом море обломки погибшего в начале Великой Отечественной войны парохода «Поморье», пишет РИА Новости .

«Судно лежит на глубине 79,5 метров, разломившись на две части. Состояние обломков судна подтверждает версию гибели судна в результате подрыва на минном заграждении», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Трагедия произошла 22 августа 1941 года в Кандалакшском заливе.

В результате подрыва на мине погибли 60 человек.