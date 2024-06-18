Найдено затонувшее в 1941-м году советское судно
Обнаружены обломки погибшего в начале ВОВ парохода «Поморье»
Участники экспедиции «Помни войну» обнаружили в Белом море обломки погибшего в начале Великой Отечественной войны парохода «Поморье», пишет РИА Новости.
«Судно лежит на глубине 79,5 метров, разломившись на две части. Состояние обломков судна подтверждает версию гибели судна в результате подрыва на минном заграждении», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.
Трагедия произошла 22 августа 1941 года в Кандалакшском заливе.
В результате подрыва на мине погибли 60 человек.