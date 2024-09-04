Найденного мертвым у берегов Норвегии «кита-шпиона из России» могли расстрелять

По данным зоозащитников, найденного мертвым у берегов Норвегии «кита-шпиона» Хвалдимира, которого подозревали в работе на Россию, могли расстрелять, сообщает РИА Новости .

На туше животного в больших количествах были обнаружены отверстия. Зоозащитники подали заявление в полицию. Они добиваются уголовного расследования.

Впервые кита-белуху заметили у берегов Норвегии в 2019 году. Хвалдимира прозвали «российским шпионом» из-за сбруи на его теле, на пряжке которой красовался логотип одной из санкт-петербургских компаний.

Труп Хвалдимира обнаружили 31 августа. Причину его гибели планируют установить в рамках специальной экспертизы.

Хвалдимир — белуха, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии около Хаммерфеста. Судя по всему, кит привык к людям: не боялся к ним подплывать, брал угощение с руки, играл, давал себя гладить. Власти Норвегии предположили, что белуха принадлежала российским военным и могла использоваться в целях шпионажа.