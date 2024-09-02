Труп «российского кита-шпиона» Хвалдимира нашли возле берегов Норвегии

Впервые кита-белуху заметили у берегов Норвегии весной 2019 года местные рыбаки, его полюбили и назвали Хвалдимиром, кормили и играли, но в последний день лета 2024 года обнаружили его труп, пишет Telegram-канал Baza .

Кита-белуху прозвали «российским шпионом» из-за сбруи на его теле для установки экшен-камеры с логотипом петербургской компании «Снаряжение» и надписью «Equipment St. Petersburg». Кита назвали Хвалдимиром, соединив два слова: Хвал — это кит по-норвежски, а вторая часть имени позаимствована у российского президента Владимира Путина.

Хвалдимир был дружелюбным. Он не боялся людей, принимал от них пищу и играл: поднимал и приносил брошенные в воду предметы.

Труп Хвалдимира нашли 31 августа. Сначала рыбаки подумали, что перевернулось небольшое судно, но, подойдя ближе, поняли, что это всем полюбившийся кит. Причину его гибели планируют установить в рамках специальной экспертизы.

Смерть Хвалдимира подтвердила некоммерческая организация по защите животных Marine Mind.