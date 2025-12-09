Найдена еще одна жертва фотографа-пирата, фото которой появилось на обложке книг
Еще одна россиянка, принимавшая участие в бесплатной фотосессии, случайно увидела свое лицо на обложке бестселлера. На момент съемки ей было 15 лет, она не давала свое согласие на размещение снимка, сообщает «112».
Девять лет назад Елизавета попала к фотографу на бесплатную фотосессию. В то время ей было 15 лет.
С тех пор фото девушки появляется на обложках бестселлеров. Согласия на размещение своих снимков Елизавета не давала.
После обнародования этих случаев пользователи сети начали массово писать о том, что тоже столкнулись с такими ситуациями. После фотосессии фотограф загружал их фотографии в фотобанк, из-за чего модели теряли авторское право на свое лицо.
Ранее 15-летнюю девочку сделали лицом БДСМ-книг в ФРГ после бесплатной фотосессии. Договор стороны не заключали, расписки никто не давал. Разрешения на съемку родители девушки не предоставили.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.