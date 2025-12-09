Найдена еще одна жертва фотографа-пирата, фото которой появилось на обложке книг

Фото еще одной россиянки поместили на обложку книг без ее согласия

Еще одна россиянка, принимавшая участие в бесплатной фотосессии, случайно увидела свое лицо на обложке бестселлера. На момент съемки ей было 15 лет, она не давала свое согласие на размещение снимка, сообщает «112» .

Девять лет назад Елизавета попала к фотографу на бесплатную фотосессию. В то время ей было 15 лет.

С тех пор фото девушки появляется на обложках бестселлеров. Согласия на размещение своих снимков Елизавета не давала.

После обнародования этих случаев пользователи сети начали массово писать о том, что тоже столкнулись с такими ситуациями. После фотосессии фотограф загружал их фотографии в фотобанк, из-за чего модели теряли авторское право на свое лицо.

Ранее 15-летнюю девочку сделали лицом БДСМ-книг в ФРГ после бесплатной фотосессии. Договор стороны не заключали, расписки никто не давал. Разрешения на съемку родители девушки не предоставили.

