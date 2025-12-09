15-летнюю девочку сделали лицом БДСМ-книг в ФРГ после бесплатной фотосессии

15-летнюю девочку сделали лицом БДСМ-книг в Германии после бесплатной фотосессии. В 2015 году она выиграла четыре снимка у местного популярного фотографа, сообщает « 112 ».

Договор стороны не заключали, расписки никто не давал. Разрешения на съемку родители девушки не предоставили.

Через три года знакомые девушки отправили ей обложку книги из Турции. Девушка сделала поиск по снимку и выясняла, что ее лицо «продавали» оптом на Amazon, Pinterest, фотостоках, использовали на рекламных материалах и даже билборде в Москве.

Еще через два года в ФРГ выпустили 12 БДСМ-книг. При этом лицо девушки было на обложке.

Семья попросила помощи у юристов. Однако удалось удалить лишь небольшое количество фото.

