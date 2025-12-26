«Находимся в шоке»: авторы шоу о депутате Наливкине недовольны приговором

Авторы проекта BARAKuda, известного по скетч-шоу о депутате Наливкине, получили 6 лет условно. Прокуратура считает такой приговор мягким и хочет обжаловать его, сообщает «Подъем» .

Авторов проекта, режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова, обвинили в хулиганстве и незаконном изготовлении взрывных устройств. По данным следствия, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Задержали их после того, как в одном из роликов вымышленный депутат Наливкин стрелял из гранатомета по автобусной остановке. Дело было возбуждено еще в 2021 году.

Прокуратура запрашивала для мужчин 14 лет строгого режима и штраф в размере 300 тыс. рублей каждому. Обвиняемые заявили, что в школе от происходящего.

В итоге суд приговорил фигурантов к 6 годам условно со штрафом в 150 тыс. рублей. Прокуратура будет обжаловать приговор — она хочет более строгого наказания для авторов проекта.

Еще один фигурант — актер Андрей Неретин, сыгравший депутата, умер в октябре прошлого года. Ранее на его могиле в Приморском крае установили золотой монумент. У мужчины были проблемы со здоровьем, он скончался на 49-м году жизни.

