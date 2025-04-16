Нагиев впервые рассказал о своем младшем сыне Марке

В большом интервью для журнала «Собака» он признал себя большим артистом и рассказал, что постоянно спорит со своим 16-летним сыном Марком. Нагиев отметил, что сын смотрит очень хорошее кино, идет по шедеврам и советует множество фильмов к просмотру отцу.

«Я говорю: „Сынок, я это все смотрел, и сейчас я нахожусь на такой стадии, когда я не хочу смотреть тяжести. Я уже там был. Ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо“, — заявил актер.

В СМИ уже 10 лет назад появилась информация о Марке, когда в сети появились кадры папарационной съемки мальчика и девочки — детей Нагиева. Теперь Дмитрий подтвердил эту информацию, до этого ситуацию он никак не прокомментировал.

Также ходит информация о дочери актера Мире, судьбу которой Нагиев пока не раскрывает. Считается, что девочка является дочерью от союза актера с коллегой Анной Спектор.