Желтые оттенки бодрят, как кофе, синие помогают сосредоточиться, а зеленые возвращают ощущение спокойствия — эффект не только визуальный, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александр Овчинников.

«Если по утрам трудно просыпаться, а мысли ворочаются с трудом — нужен дофамин. Желтый цвет работает как вспышка света: он будит нервную систему. Добавьте к образу желтый шарф, брошь или сумку — это может стать тем самым „солнцем“, которое поведет вас за собой», — сказал Овчинников.

Он добавил, что оттенки зеленого цвета наиболее комфортны для глаз. Зеленый цвет напоминает нам о природе — о траве, листьях, лесе — и потому вызывает ощущение спокойствия и обновления. Добавление цветов этой гаммы в гардероб поможет почувствовать себя в безопасности и вернуть эмоциональное равновесие, что особенно важно в активном ритме столичной жизни.

«Синий — интеллектуал среди цветов. Он помогает остудить пыл, снизить давление и настроиться на рациональный лад. А небесно-голубой дарит то самое чувство полета и свободы, которого мы ждем от весны. Хороший выбор для дней, когда нужно собраться с мыслями и действовать осознанно», — рассказал психолог.

Овчинников отметил, что розовый и персиковый — это оттенки нежности к себе. Они повышают уровень окситоцина (гормона привязанности) и снижают внутреннего критика.

«Если вы слишком строги к себе или чувствуете усталость от общения, укутайтесь в персиковый или розовый — это как пижамный режим, только на людях», — посоветовал специалист.

