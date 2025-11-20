«Наденем колготки»: владелица московского секс-шопа вступилась за снегурочку

В Сети разгорается скандал вокруг одного из столичных интим-магазинов, в витрине которого установили сексуальную снегурочку в чулках. Владелица торговой точки Ирина Затулина прокомментировала ситуацию, пообещав переодеть манекен из чулок в колготки, сообщает «Подъем» .

«На моей витрине представлен манекен женщины с формами хорошего третьего размера, которая одета в костюм Снегурочки. Это взрослый манекен. Рядом стоит манекен в костюме Деда Мороза. Ничего там больше не представлено. Все остальное — за шторами, с улицы ничего не видно. Позы никакие там наши манекены не представляют — Дед Мороз и Снегурочка стоят даже на расстоянии», — прокомментировала ситуацию Затулина.

Претензии к «неприемлемым» образам, «выставленным на всеобщее обозрение», высказали жильцы дома, расположенного на Новоясеневском проспекте, где находится магазин «ИнтимХаус». Затулина подчеркнула, что каждый имеет право на собственное мнение, однако витрина не нарушает никаких норм.

По словам владелицы торговой точки, она не раздевала к празднику персонажа, а, наоборот, нарядила. При этом женщина пообещала, что заменит чулки на манекене более скромными колготками.

