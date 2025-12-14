Над Ленинградской областью сбили беспилотники

Ночь в регионе был введен режим опасности атаки БПЛА.

«Отбой воздушной опасности», — сообщил губернатор.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил, что в регионе могут глушить связь на новогодних праздниках и в течение каникул. Он призвал предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими.

Он призвал продумать дополнительные возможности для связи с близкими, в том числе с помощью мессенджера MAX. Возможные неудобства поможет минимизировать перенастройка мобильных уведомлений.

