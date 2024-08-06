Над Курской областью сбили 11 украинских беспилотников

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Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курской областью этой ночью были сбиты еще 11 украинских дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram -канале.

«В небе над Курской областью силами ПВО уничтожено еще 11 украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!», — написал он.

В ночь на 6 августа в Курской области были сбиты три украинских беспилотника.

Ранее появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен прилет по оборонному предприятию в Киевской области Украины.