Над Курской областью сбили 11 украинских беспилотников
Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курской областью этой ночью были сбиты еще 11 украинских дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram -канале.
«В небе над Курской областью силами ПВО уничтожено еще 11 украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!», — написал он.
В ночь на 6 августа в Курской области были сбиты три украинских беспилотника.
Ранее появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен прилет по оборонному предприятию в Киевской области Украины.