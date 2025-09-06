Начался прием заявок на городской конкурс «Студент года Москвы»

Студенты колледжей и университетов столицы уже могут подать заявку на конкурс «Студент года Москвы», их принимают до 26 сентября, сообщается на сайте mos.ru .

«Ежегодно проект дает возможность общественным деятелям и активистам вузов и колледжей продемонстрировать свои лучшие стороны и профессиональные компетенции, познакомиться с экспертами из разных сфер, найти талантливых единомышленников и получить общественное признание», — сказала глава городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

В конкурсе девять индивидуальных номинаций: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Доброволец года», «Медиа года» и «Патриот года». Еще представлено шесть коллективных: «Добровольческое объединение года», «Студенческое медиа года», «Патриотическое объединение года», «Студенческое научное общество года», «Спортивный клуб года» и «Творческий клуб года».

Участвовать в конкурсе могут студенты вузов в возрасте от 18 до 25 лет и учащихся учреждений среднего профессионального образования во возрасте от 16 лет.

Планируется провести несколько этапов. После приема заявок пройдет отбор анкет. С 4 по 13 октября планируется очный конкурсный этап, на котором нужно будет выступить с самопрезентацией и разработать решения кейсов по профилю номинации. Оценивать конкурсантов будет экспертное жюри. Основной критерий — значимость вклада участников в развитие сообществ, образовательных организаций, города, индустрий.