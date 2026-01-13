Началось: Apple впервые за 10 лет поднимет цены на свои сервисы в России

Apple повысит цены на платные подписки и приложения App Store в России

Американская корпорация Apple намерена примерно на 19% повысить цены в России на платные подписки и приложения App Store. Это произойдет впервые за 10 лет, сообщает издание iPhones .

Также в ближайшие месяцы Apple планирует пересмотреть ценовую стратегию для сторонних приложений в российском App Store.

В первую очередь повышение цен затронет все основные подписки Apple, включая стриминговые сервисы Music и TV, облачное хранилище iCloud и другие услуги. Помимо этого могут вырасти стоимость подписок в сторонних приложениях и стандартные цены в App Store.

В издании отметили, что вопрос о повышении цен на цифровые услуги назрел давно: в последний раз компания Apple меняла стоимость своих услуг в 2015 году.

Ранее стало известно, что в феврале 2026 года корпорация Apple планирует выпустить новый iPhone 17e. Смартфон получит новый дизайн и процессор A19, изготовленный по технологии 3-нанометрового техпроцесса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.