Начальник ГУ МЧС России по Подмосковью Сергей Полетыкин покинул должность

В ведомстве объяснили, что Полетыкин достиг предельного возраста службы — 60 лет. В скором времени он перейдет на другую работу.

Полетыкин получил гражданское медицинское образование, он служил в армии, а потом перешел в спасательные службы и МЧС. Пост начальника ГУ МЧС России по Подмосковью он занимал более 10 лет.

Ранее Анатолий Антонов закончил работу в качестве посла Российской Федерации в США. Он возвращается на родину.