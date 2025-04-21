Начались трехнедельные слушания дела «США против Google»

Ведомство настаивает на том, чтобы компания ради восстановления конкуренции на рынке онлайн-поиска продала браузер Chrome. Корпорация оценивается в 1,81 трлн долларов.

Летом суд постановил, что Google нарушил антимонопольное законодательство ради сохранения доминирования в онлайн-поиске.

Ранее стало известно, что несколько российских телеканалов подали иск к Google на сумму два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на YouTube. Стоит отметить, что ундециллион представляет собой число с 36 нулями.