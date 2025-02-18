Долг Google перед российскими телеканалами превышает «все активы в галактике»

Задолженность компании Google перед российскими телеканалами достигла 2,8 дуодециллиона рублей (сумма с 39 нулями) и продолжает расти, сообщает РИА Новости .

«Всех активов на планете Земля не хватит, даже у нас в галактике Млечного пути нет ресурсов, чтобы рассчитаться с этой суммой», — сказал юрист на судебном заседании.

Представители российских кредиторов и сотрудники российской дочки Google просят признать требования по задолженности реестровыми, чтобы предприятие рассчиталось с долгами по зарплате, а затем занималось другими задолженностями.

По словам юриста, «платятся миллиарды, а люди не получили свои зарплаты».

В конце октября 2024 года стало известно, что несколько российских телеканалов подали иск к Google на сумму два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на YouTube. Стоит отметить, что ундециллион представляет собой число с 36 нулями.

К числу пострадавших, выступающих в качестве третьих лиц в этом деле, относятся такие телеканалы, как «Звезда», Первый канал, «Москва медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие. Всего в иске фигурируют 17 телеканалов.

Кроме того, 30 сентября московский суд уже наложил на Google штраф в размере 3,5 миллиона рублей за аналогичное нарушение, связанное с удалением запрещенного контента.