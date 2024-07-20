Началась реставрация фасадов дворца Дурасова в Москве

Рабочие приступили к реставрации фасадов дворца Н. А. Дурасова, который расположен в столичном музее-усадьбе «Люблино», сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил мэр города Сергей Собянин, интерьеры дворца сегодня находятся в удовлетворительном состоянии. В помещениях сохранились подлинные росписи потолков и стен, в которых обыгрываются сюжеты античных мифов. Реставрация нужна фасадам здания.

Специалисты займутся работами на белокаменном цоколе, лестницах, воссоздадут утраченные архитектурные элементы. Во время реставрации залы дворца не будут закрывать для посетителей.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что наполовину закончена реконструкция стадиона «Локомотив» в районе Люблино. Все работы запланировано завершить в этом году.