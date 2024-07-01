Реконструкция столичного стадиона «Локомотив» завершена на 50%

Рабочие наполовину завершили реконструкцию стадиона «Локомотив», находящегося в московском районе Люблино, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году реализуем масштабный проект — подарим новую жизнь спортивному стадиону „Локомотив“, на поле которого в советские годы играли ведущие футбольные клубы страны, проводились любительские турниры», — сказал Бирюков.

Он уточнил, что работы по восстановлению спортобъекта начались по просьбам горожан. Ему вернут спортивную функцию. Стадион будет новой точкой притяжения для жителей ЮВАО.

По словам вице-мэра, спортивный объект возвели еще в довоенные годы. За время его существования было утрачено футбольное поле, а еще сильно обветшали трибуны, здания находились в аварийном состоянии. В 2015 году его законсервировали. В 2023 году стадион стал собственностью Москвы, власти города приняли решение о комплексной реконструкции.

Бирюков добавил, что на стадионе появится большая игровая арена с искусственным травяным покрытием и подогревом, ее площадь будет более 7 тыс. кв. м. Еще сделают два тренировочных поля размером свыше 500 «квадратов» каждое, около них продолжат беговую дорожку с амортизирующим покрытием.

Для зрителей сделают новую «воздушную» трибуну с навесом из легковозводимых конструкций, она вместит порядка 2 тыс. человек. Еще на стадионе установят спортплощадку с силовыми тренажерами и зоной воркаута.

Сейчас строители демонтировали старые трибуны, внутреннюю отделку и крышу зданий, закончили прокладку дренажной системы по периметру поля, начали монтаж системы подогрева и сборку металлокаркаса под трибуну. Еще модернизируется система освещения.

Как рассказал Бирюков, сохранившиеся здания будут капитально отремонтированы. Там расположат административно-бытовой комплекс, раздевалки и туалет. Для хранения спецтехники сделают гараж.