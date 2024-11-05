В Ивано-Франковске на западе Украины начали работать инспекторы против русского языка, сообщает « Газета.ru ».

Отмечается, что инспекторы приглашают русскоговорящих жителей на бесплатные курсы по изучению украинского языка.

Русский язык стал популярен в Ивано-Франковске, поэтому местные власти решили организовать работу «языковых инспекторов».

На Украине с 2014 года ведется курс на открытое вытеснение русского языка, утвержден закон о государственном языке, который обязывает пользоваться украинским языком во всех сферах общественной жизни.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил о переходе от «ласковой» к «наступательной» украинизации общественной жизни страны. По его словам, среди украинцев увеличилось число использующих государственный язык на общественном уровне и в быту, однако этого по-прежнему недостаточно.