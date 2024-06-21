Подмосковье представило два проекта на форуме «Пространство будущего»

Подмосковье представило два проекта на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках форума «Пространство будущего». Один из них посвящен культуре и туризму, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

На форуме «Пространство будущего» от Подмосковья представлены серия паблик-токов «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и туристический кластер «Объединение Гжель» министерства культуры и туризма региона.

«„МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ“ — это отличная площадка, где молодежь может встретиться с известными и интересными людьми, абсолютно наравне поговорить с признанными профессионалами, обсудить вопросы, которые их волнуют. Стараемся приглашать спикеров из разных областей. Это военкоры, дипломаты, спортсмены, общественные деятели, деятели искусства и так далее. На днях, например, ребята встретились с известным православным блогером Павлом Островским, приехало более 1000 человек со всего Подмосковья. Это было грандиозно, ребята остались в полном восторге от встречи», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото - © Валерия Исаева Фото - © Валерия Исаева Фото - © Валерия Исаева

Год назад спикерами проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» были военные корреспонденты Марьяна Наумова и Надана Фридрихсон, журналисты-пранкеры Вован и Лексус, а также официальный представитель МИД России Мария Захарова. Всего организаторы провели шесть встреч.

«„Объединение Гжель“ — единственный в России туристический кластер, включающий развитую инфраструктуру, а также музей-лабораторию, интегрирующий традицию промысла в мир передового дизайна, охватывающий философию, археологию, антропологию, современные технологии и будущее, вдохновляющий на творчество и создание нового», — отметила заместитель генерального директора, руководитель развития туризма ООО «Объединение Гжель» Галина Голинкова.

Жители Подмосковья могут проголосовать на проекты своего региона в онлайн-формате на сайте достижения.рф.