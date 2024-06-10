На выставке-форуме «Россия» выступили артисты из Дмитрова

Коллектив детского театра-студии «Колесо» в рамках театрального фестиваля «Школьная классика» принял участие в молодежном проекте «Театральный поединок», который состоялся в «Доме молодежи» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В игре приняли участие команды театральных коллективов и школьных театров, а также дети движения первых из разных регионов страны.

В качестве жюри были приглашены следующие гости: актер театра и кино, директор Молодежного проекта «Театральный поединок» Валерий Опенкин, актер театра и кино — Влад Канопка и актер театра и кино, продюсер, режиссер, телеведущий Сергей Друзяк.

На фестивальном выступлении впервые было сыграно совершенно новое конкурсное задание под названием «Театральная картина». В этом задании участники должны были сделать этюд на основе заданной картины, придумав сюжет до и после мизансцены, изображенной на картине.

Жюри высоко оценили способности юных артистов. По результатам игры коллектив детского театра-студии «Колесо» занял 3 место.

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