На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

сегодня в 03:29

Отмечается, что воздушная тревога в восточных областях была объявлена около трех часов назад, после чего она распространилась на центральную часть страны, а около 2.45 мск сирены зазвучали на западе.

Как сообщает украинский телеканал «Общественное» в Киеве и части Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Ранее Российские Воздушно-космические силы ликвидировали переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново на территории Харьковской области Украины.

