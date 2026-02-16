На востоке Москвы заметили двух лосей
На востоке Москвы заметили двух огромных лосей, которые появились там в поисках еды, сообщает SHOT.
Жители района Метрогородок рассказали, что очень редко видят лосей в этих краях.
Предположительно, животные могли выйти из парка «Лосиный остров» из-за сильной метели за пропитанием.
На опубликованных кадрах видно, как лоси ходят по улицам среди домов и машин.
Лоси в населенных пунктах Подмосковья в последнее время свободно слоняются по людным местам и пугают жителей. Их видят на остановках, около жилых домов.
