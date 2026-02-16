сегодня в 23:26

На востоке Москвы заметили двух лосей

На востоке Москвы заметили двух огромных лосей, которые появились там в поисках еды, сообщает SHOT .

Жители района Метрогородок рассказали, что очень редко видят лосей в этих краях.

Предположительно, животные могли выйти из парка «Лосиный остров» из-за сильной метели за пропитанием.

На опубликованных кадрах видно, как лоси ходят по улицам среди домов и машин.

Лоси в населенных пунктах Подмосковья в последнее время свободно слоняются по людным местам и пугают жителей. Их видят на остановках, около жилых домов.

