На востоке Австралии выпало рекордное количество снега
Огромный слой снега образовался в ряде городов, расположенных в восточной части Австралии, сообщает RT со ссылкой на Reuters.
Образовавшийся слой снега оказался рекордный за несколько десятков лет.
Как пишет издание, снегопад привел к затоплениям. Кроме того, оказались заблокированы автомобили, а тысяче домов отключена электроэнергия.
Ранее сообщалось, что ученые в мире выявляют все более высокие концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках на всей планете. Этот химикат находят в дождях и снеге, а также в талой воде в Арктическом регионе.