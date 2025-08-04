На востоке Австралии выпало рекордное количество снега

Огромный слой снега образовался в ряде городов, расположенных в восточной части Австралии, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Образовавшийся слой снега оказался рекордный за несколько десятков лет.

Как пишет издание, снегопад привел к затоплениям. Кроме того, оказались заблокированы автомобили, а тысяче домов отключена электроэнергия.

Ранее сообщалось, что ученые в мире выявляют все более высокие концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках на всей планете. Этот химикат находят в дождях и снеге, а также в талой воде в Арктическом регионе.