Nature: в осадках на всей планете выявлено содержание трифторуксусной кислоты

Ученые в мире выявляют все более высокие концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках на всей планете. Этот химикат находят в дождях и снеге, а также в талой воде в Арктическом регионе, сообщает ИА «Регнум» .

Как пишет журнал Nature, TFA — синтетический компонент из группы «вечных» химикатов. Он попадает в окружающую среду из-за промпроизводства, утечки хладагентов и распада некоторых пестицидов.

В последние десятилетия на планете содержание указанной кислоты в листьях деревьев в Германии увеличилось в 5-10 раз. Кроме того, она выявлена и в других странах Европы, а также в грунтовых водах Дании. Этот химикат не может разрушиться естественным образом, поэтому накапливается в почве, воде и живых организмах. Кроме того, он обнаружен в крови людей, в еде и напитках.

Эксперты еще не пришли к единому мнению об опасности данного химвещества. При этом эксперименты на животных показали, что для прямого вреда нужны дозы в сотни тысяч раз выше выявленных. Но новые исследования говорят о влиянии TFA на репродуктивное здоровье и экосистемы.

Сегодня в ЕС обсуждают возможности отнести трифторуксусную кислоту к токсичным веществам и ограничить использование, а ряд государств начал запрещать пестициды, которые дают этот побочный продукт.

Как предупредили ученые, даже если TFA будет признана относительно безопасной для человека, то ее накопление в природе может привести к долгосрочным экопоследствиям.