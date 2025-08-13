На военных учениях в Белоруссии отработают запуск «Орешника»

В Белоруссии на учениях «Запад-2025» будут отрабатывать планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник», сообщает БЕЛТА .

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сказал, что для страны это важный элемент стратегического сдерживания. Он подчеркнул, что Белоруссия должна быть готова к любым событиям.

«Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим», — считает Хренин.

По его словам, на учениях белорусские военные будут работать с российскими коллегами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране ведется подготовка к размещению «Орешника». Первые позиции обустраиваются.