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На военном аэродроме в Липецкой области произошел пожар

На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание, сообщается на сайте ГУМЧС по региону.

«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», — говорится в сообщении.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

В правительстве Липецкой области под руководством губернатора Игоря Артамонова прошло заседание оперативно штаба по устранению последствий массированной атаки БПЛА.

Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.