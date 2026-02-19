На ВДНХ остановили канатную дорогу из-за снегопада

сегодня в 12:00

В тематическом парке аттракционов ОРИОН на ВДНХ приостановили работу канатной дороги «Воздушный трамвай» из-за ухудшения погодных условий, сообщили в Telegram-канале парка.

Безопасность пассажиров в приоритете, поэтому было принято такое решение. Эксплуатация «Воздушного трамвая» приостановлена.

«Благодарим за понимание!» — написали в канале парка.

Мощный снегопад в Московском регионе помешал в том числе и работе аэропортов. Отменено и задержано порядка 140 рейсов. Больше всего проблем у пассажиров в Шереметьеве.

