Офис президента Украины предложит поправки к закону о призыве в армию с 18 лет

Советник военного департамента офиса президента Украины Николай Щур заявил, что в ближайшее время ведомство планирует предложить изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте 18-25 лет, сообщает РБК .

«Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация», — сказал Щур в интервью украинскому изданию «Страна».

Он подчеркнул, что в настоящее время идет согласование технических аспектов, возможны дальнейшие изменения. Была сформирована рабочая группа из представителей Минобороны, Генштаба и общественных организаций, которая разработала концепцию.

Украинский чиновник добавил, что благодаря нововведениям 18-25-летние украинцы, которые не подлежат мобилизации, смогут добровольно заключать контракт на военную службу в рядах ВСУ за финансовые и другие поощрения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине до сих пор не завершился из-за нелегитимного главы государства Владимира Зеленского, который хотел продолжить воевать с Россией.