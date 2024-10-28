На Украине заблокировали Telegram-канал Russia Today

сегодня в 15:20

Администрация мессенджера Telegram забанила на Украине канал российского СМИ Russia Today. При попытке зайти в него, у местных жителей пишет, что ресурс «нарушал законодательство» страны и поэтому недоступен, сообщает издание соседнего государства « Страна ».

Под блокировку администрации мессенджера на Украине попали и ряд других Telegram-каналов, которые аффилированы с RT. При этом профиль главреда Маргариты Симоньян у жителей соседней страны открывается.

Telegram-каналы других российских СМИ у пользователей из Украины по-прежнему доступны.

Ранее сообщалось, что пользователей Telegram без облачного пароля могут взломать хакеры. Киберпреступники придумали новую схему получения доступа к аккаунту.