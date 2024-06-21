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На Украине возбудили дело против Виталия Гогунского за оправдание действий РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении актера Виталия Гогунского за оправдание действий России и коллаборационизм, сообщает ТАСС .

О возбуждении дела против артиста сообщило управление СБУ по Волынской области. Сам Гогунский является уроженцем Кременчуга.

В совокупности по этим статьям актеру может грозить наказание до 12 лет лишения свободы.

Виталий Гогунский известен зрителям по роли студента Кузи в сериале «Универ». Также он является певцом, композитором, телеведущим и продюсером.