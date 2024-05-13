На Украине вновь поменяли командующего харьковской группировкой ВСУ

сегодня в 13:30

Руководство ВСУ вновь приняло решение о смене командующего харьковской группировкой войск, с 11 мая им стал Михаил Драпатый, сообщает ТАСС .

При этом он сохранит за собой должность замначальника Генштаба ВСУ.

Драпатый был участником украинской антитеррористической операции на Донбассе. В России он объявлен в розыск в качестве обвиняемого в гибели мирных граждан.

Предыдущий командующий оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) «Харьков» Юрий Галушкин продержался на этом посту около 2 месяцев. До начала апреля этой группировкой командовал Андрей Грицков.

Ранее Генштаб ВСУ признал сложную обстановку на харьковском направлении.