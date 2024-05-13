Генштаб ВСУ признал сложную обстановку на харьковском направлении

«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется… Ведутся бои за приграничный город Волчанск», — сказано в сообщении.

Ранее украинский президент также заявил о чрезвычайно сложной ситуации для ВСУ под Харьковом. Особенно тяжелой обстановка остается возле Волчанска. Также ВСУ испытывают проблемы еще на пяти направлениях

Министерство обороны России ранее сообщало, что подразделения «Северной» группировки войск за сутки смогли продвинуться вглубь украинской обороны. В частности, были освобождены населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. За день до этого ВС РФ взяли поселения Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.