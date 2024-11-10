На Украине родители увозят дочерей из страны на фоне слухов о мобилизации женщин

На Украине родители начали вывозить из страны своих дочерей на фоне слухов о возможной мобилизации женщин, сообщает « Газета.ru ».

Директор дистанционной школы Владимир Страшко рассказала УНИАН, что это нетипичный тренд, так как раньше такая «история была более характерна для ребят, чтобы избежать мобилизации и уехать до 18 лет».

По его словам, слухи о возможной мобилизации женщин повлияли на решение родителей обеспечить образование детям за рубежом.

Ранее Украинцев судили за сообщения в мессенджерах о том, в каких местах раздают повестки или работают сотрудники территориальных центров комплектования, или администрирование таких ресурсов. По версии правоохранителей, подобными действиями фигуранты помогали призывникам уклоняться от службы и избегать получения повесток.