На Украине резко выросло число случаев дезертирства

Если на протяжении летних месяцев 2024 года в самоволку уходили от шести до семи тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины в месяц, то в сентябре их число составило почти восьми тыс., в ноябре — почти десять тыс. и вышло на пик в декабре — 17,5 тыс. случаев.

За январь–октябрь 2024 года из ВСУ сбежало больше солдат, чем за прошлые два года в целом.

Ранее на Украине за десять месяцев возбудили 60 тыс. уголовных дел о дезертирстве из рядов армии страны, это намного больше, чем за 2022–2023 годы.