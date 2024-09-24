На Украине под удар попало предприятие ОПК по выпуску двигателей для авиации ВСУ

Российские силы нанесли удар по расположенному на Украине предприятию ОПК, где собирали и обслуживали авиационные газотурбинные двигатели для боевых самолетов противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, под удары ВС РФ попали энергообъекты, инфраструктура военного аэродрома, 2 цеха производства и пункт сборки беспилотников и склад ГСМ. Также были атакованы скопления личного состава и военной техники ВСУ в 149 районах в зоне проведения СВО.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российских Вооруженных сил.

Ранее пленный боец ВСУ Валерий Волькул заявил об отсутствии боевого опыта у британских инструкторов.