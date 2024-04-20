На Украине ограничили работу онлайн-казино

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Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино в стране. Соответствующий документ в субботу опубликован на сайте украинского главы государства.

Согласно указу, украинский кабмин в течение месяца обязан разработать порядок ограничения рекламы азартных игр, запретить регистрацию нескольких учетных записей для 1 лица, обязать организаторов игр ввести лимит на игровое время, ввести госсистему мониторинга, а также провести общенациональную информационную кампанию об опасности игровой зависимости.

Помимо этого, главкому ВСУ Александру Сырскому необходимо ввести запрет на доступ украинских бойцов к онлайн-казино и другим игровым заведениям.

Ранее Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации на Украине. Закон вступит в силу 16 мая. Документ документ вызывал споры как в Верховной раде, так и в рядах ВСУ.