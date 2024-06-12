На Украине назвали предстоящую зиму самой сложной

В «Укрнафте» заявили, что эта зима будет самой сложной с начала конфликта

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры предстоящая зима может стать самой сложной для Украины с начала боевых действий, сообщает Lenta.ru .

«Все столкнутся с проблемами с электроснабжением. Поэтому нам нужно готовиться к этому прямо сейчас», — сказал исполнительный директор энергетической компании «Укрнафта» Сергей Корецкий в интервью британской газете Financial Times (FT).

Украинский президент Владимир Зеленский на международной конференции по восстановлению Украины в Германии заявил, что Киев ожидает от западных союзников финансовой помощи для восстановления энергоинфраструктуры страны.

Однако советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль опровергла заявления Зеленского о строительстве дополнительных мощностей в текущем году. По ее словам, на Украине еще не запущены поставленные в прошлом году турбины, а запуск новых занимает минимум год.

Ранее член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что Киев не сможет восстановить все поврежденные объекты энергетики до зимы.